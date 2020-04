Oroscopo Bilancia 11 aprile 2020. Caterina Galloni: diplomazia

Oroscopo del 11 aprile 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): diplomazia.

Mercurio in Ariete fino al 27 aprile si oppone al vostro Sole: in qualsiasi conversazione dovrete dar prova di diplomazia ma non significa, sia chiaro, dare automaticamente ragione all’interlocutore.

Accettate lo scambio, il confronto – nella maggior parte dei casi si tratterà di familiari – lasciate che l’altro/a esprima le sue opinioni e, quando sarà il vostro turno, dite le vostra, cercando entrambi di trovare un terreno d’intesa.

Più in generale, in questo periodo, potrebbero aumentare le interazioni con gli altri. E se non sentite una persona da tempo è il momento giusto per fare una telefonata. Vi piacerebbe far parte di un gruppo online? Lanciatevi: potreste incontrare persone che condividono i vostri interessi.

Amore: in coppia, bei momenti con il partner, di comune accordo sapete lasciare alle spalle le contrarietà del quotidiano. Soli: voglia di piacere e partirete alla conquista: parlerete, scherzerete molto ma da qui a concretizzare ce ne corre…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com