Oroscopo Bilancia 11 maggio 2020. Caterina Galloni: più spontanei

Oroscopo del 11 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): più spontanei.

Saturno in Acquario in moto retogrado. Passaggio utile a rivalutare, consolidare o ricostruire settori fondamentali della vostra vita.

Potreste tornare a esaminare un precedente progetto e affrontarlo in modo nuovo. In generale comunicherete in modo più spontaneo, saprete imporvi.

Amore: in coppia, un po’ di freddezza ma la supererete. Soli: incontri inattesi quanto insoliti. Passione!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com