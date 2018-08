Oroscopo Bilancia domani 17 agosto 2018. Caterina Galloni: voglia di concedervi una...

Oroscopo del 17 agosto 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

voglia di concedervi una…

Venere nel vostro segno continua ad accentuare il fascino, il potere di seduzione: e cosa c’è di meglio se volete partire alla conquista di un cuore? L’odierna congiunzione Luna-Giove in Scorpione, inoltre decuplica la voglia di concedervi qualche gratificazione ma non solo, segnala anche una possibile entrata di denaro. Ma se per voi è un’eccellente giornata, una persona cara potrebbe essere turbata da un problema e avere bisogno del vostro conforto. Che, come sempre, sarete pronti a offrire.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

La Bilancia nel 2018

Un 2018 impegnativo ma, attenzione, non va inteso in chiave negativa: se Saturno e Plutone testano la vostra resistenza, la pazienza e la determinazione, a sostenervi ci sono comunque Giove e Nettuno. E due lunghi anelli di sosta di Mercurio e Marte, suoneranno l’ora della riscossa, avrete una forza eccezionale. Nel lavoro, un approccio più realistico vi consentirà di operare una positiva trasformazione. E’ tempo ormai di pensare ai vostri interessi, equilibrare i rapporti, in particolare quelli in cui date molto ma in cambio, ricevete poco o niente. Se dovete, non esitate a rivendicare una promozione o lanciare un progetto: avete ampie possibilità di ricevere una risposta positiva! Denaro: la gestione molto oculata delle spese, ma non sarà un sacrificio, vi ripagherà a fine anno e potrete concedervi un investimento, un’auto nuova, l’acquisto di una casa. L’amore: comprensione a tutto campo con il partner, la relazione si arricchisce di nuovi aspetti. Soli, forse l’amore non sarà una priorità ma ciò non vi impedirà di flirtare o vivere storie simpatiche. Forma psicofisica: in alcuni momenti dell’anno risentirete della fatica, delle tensioni: ricaricate regolarmente le batterie!