Oroscopo Bilancia 17 aprile 2020. Caterina Galloni: possessivi

Oroscopo del 17 aprile 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): possessivi.

Venere in Gemelli vi spinge a entrare in contatto con persone distanti o entrare in gruppi online che condividono i vostri interessi, vi permetteranno un interessante scambio di idee. I

n generale, per tutto ciò che riguarda la comunicazione, per alcune persone sarete una guida luminosa, le conversazioni comporteranno anche per voi dei vantaggi, belle emozioni che avranno un impatto positivo inoltre in altri settori della vostra vita.

Amore: in coppia, entrambi siete molto possessivi, non chiudetevi in gabbia! Soli: occhio ad attribuire a una persona qualità che non possiede.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com