Oroscopo Bilancia 19 maggio 2020. Caterina Galloni: la sincerità

Oroscopo del 19 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): la sincerità.

Un problema in una relazione va risolto una volta per tutte. Ma per non mostrare ciò che provate, potreste distorcere la verità. Ed è un errore.

Siate il più possibile sinceri. Un approccio pragmatico, senza fronzoli sarà utile a dire come stanno davvero le cose e riportare la serenità.

Amore: in coppi, presi dai progetti ignorate l’eros. Soli: la paura di vivere un fallimento è un ostacolo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com