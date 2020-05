Oroscopo Bilancia 20 maggio 2020. Caterina Galloni: nuove conoscenze

Oroscopo del 20 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): nuove conoscenze.

Sole in Gemelli. Stimola la curiosità. Farete entrare nella vostra vita persone e posti nuovi. Per un po’ mollerete le questioni del quotidiano.

Ad attirare la vostra attenzione, ad esempio, potrebbe essere un’opportunità che vi permette di apprendere qualcosa di utile in futuro.

Amore: in coppia, progetti per il futuro. Soli: torna il passato, alla vostra porta bussa un vecchio flirt.

