Oroscopo Bilancia 20 marzo 2021: oroscopo Bilancia 20 marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo di domani 20 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): bisogno di armonia

Il Sole entra in Ariete, per quattro settimane sosterà nel vostro settore delle relazioni e porterà più equilibrio nella vostra vita. E’ un transito che fa emergere il vostro bisogno di armonia, di interagire. E sarete accontentati: l’arrivo, domani, di Venere in Ariete movimenterà piacevolmente la vita sociale. Durante questo periodo, un contratto, un’assunzione, saranno la vostra priorità.

Potreste dare il via a una società con una persona e trarne importanti vantaggi, anche finanziari. Più in generale sarete spinti a esaminare le due facce di una situazione, sarete più consapevoli degli squilibri e vorrete apportare delle modifiche per riportare ordine nella vostra vita.

Oroscopo Bilancia di domani 20 marzo: amore

In coppia: una serata solo per voi due, nessuna nuvola, vi sentite entrambi appagati.

Soli: negli affari di cuore è una splendida giornata per cui aprite gli occhi. Potreste incontrare la persona che fa per voi.

