Oroscopo Bilancia 21 marzo 2021: oroscopo Bilancia 21 marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo di domani 21 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ora tocca a voi ricevere

Immergetevi in un oceano d’affetto! Venere, vostro pianeta governatore, oggi entra in Ariete e fino al 14 aprile, sosterà nel vostro settore delle relazioni. Nelle prossime settimane potrete crogiolarvi nel calore, nell’apprezzamento di chi vi circonda. Date sempre tempo ed energie agli altri, ovvero siete ultra disponibili, e ora tocca a voi ricevere.

E’ un buon periodo per stabilire interazioni piacevoli ma non quello per affrontare problemi importanti. Le relazioni – lavoro o vita private – sono dunque al centro della scena e fareste bene a porvi una domanda: sono equilibrate? Se no, è il periodo ideale per apportare delle modifiche.

Oroscopo Bilancia di domani 21 marzo: amore

In coppia: se volete evitare discussioni, per oggi siete costretti a incassare. La Luna in Cancro mette la vostra pazienza a dura prova.

Soli: è una domenica poco propizia agli affari di cuore. Fatevene una ragione e privilegiate il relax.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: una dose doppia di fortuna

TORO: pensare al vostro benessere

GEMELLI: in una posizione di forza

CANCRO: farete dei progressi

LEONE: affascinanti e ottimisti

VERGINE: sollievo nel settore finanze

SCORPIONE: ciao stress, tornate a respirare

SAGITTARIO: interessi e hobby divertenti

CAPRICORNO: Sollievo allo stress emotivo

ACQUARIO: arrivano buone notizie

PESCI: Venere vi fa guadagnare di più