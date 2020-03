Oroscopo Bilancia 22 marzo 2020. Caterina Galloni: pensate anche a voi

Oroscopo del 22 marzo 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): pensate anche a voi.

Le persone care – per l’ennesima volta – chiederanno una mano ma siete pregati di dire “no”. Non vogliamo essere ripetitivi ma ogni tanto pensate anche a voi! Soprattutto nel periodo in cui il Sole è in Ariete – com’è attualmente – chi vi circonda ai vostri occhi è ancor più importante e dire un “no” per voi significa non volere bene all’altro/a.

E’ falso, non corrisponde alla realtà ed è solo dettato dalla paura di non essere amati. Amore: in coppia, perché non condividere insieme al partner un’attività, un hobby? Soli: sembra che qualcuno vi abbia ipnotizzato, avete perso la testa: per ora cercate di approfondire la conoscenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com