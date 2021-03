Oroscopo Bilancia 22 marzo 2021: oroscopo Bilancia 22marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo di domani 22 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): concentrati sulla carriera

Nelle recenti settimane, le relazioni sono state al centro della vostra attenzione ma ora si sposterà sulla carriera, vi impegnerete al massimo per soddisfare le vostre ambizioni. Per oggi, con la Luna in Cancro, attenetevi solo ai progetti che avete in corso., cercate di portarli a termine così da creare delle basi solide e non intraprendete nulla di nuovo.

Può essere il passaggio più impegnativo, per cui organizzate al meglio il tempo a disposizione, mettetevi al lavoro e presto vedrete risultati concreti.

Oroscopo Bilancia di domani 22 marzo: amore

In coppia: in grado di sedurre il partner con un batter di ciglia. Unica accortezza, controllate la permalosità.

Soli: fascino irresistibile, ne siete coscienti dunque siete in grado di conquistare chi volete!

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: rallentare il ritmo

TORO: seguire la voce del cuore

GEMELLI: conversazioni fruttuose

CANCRO: pensare solo a voi

LEONE: le energie non sono al top

VERGINE: una settimana complicata

SCORPIONE: una chiacchierata sincera

SAGITTARIO: un accordo di lavoro

CAPRICORNO: una lotta di potere

ACQUARIO: colleghi e collaboratori indolenti

PESCI: ottenere ciò che meritate