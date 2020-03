Oroscopo Bilancia 23 marzo 2020. Caterina Galloni: da gattini a leoni

Oroscopo del 23 marzo 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): da gattini a leoni.

L’entrata di Saturno in Acquario – fino al 1° luglio e successivamente da dicembre fino a marzo 2023 – è un passaggio per voi positivo, potete dunque tirare un sospiro di sollievo. Vita privata o lavoro, vi affermerete, da gattini diventerete leoni e salirete in vetta, vi farete strada!

Sia chiaro, non improvvisamente: lentamente ma inesorabilmente, così com’è nello stile del pianeta che inoltre privilegia la “qualità alla quantità”. Il che si applicherà anche all’amore, alla creatività, allo svago e prendere te tutto un po’ più sul serio. Non è escluso che un hobby si traformi in un’attività di lavoro.

In generale, per tutti, sarà un periodo all’insegna della responsabilità e della stabilità. Amore: in coppia, oggi non avete alcuna intenzione di dire sempre “sì” al partner… Soli: potrebbe esserci un flirt, uno scambio di messaggi o telefonate con una persona: certo, non si può ancora parlare di storia ma è un buon inizio.

