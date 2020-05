Oroscopo Bilancia 30 maggio 2020. Caterina Galloni: una soluzione

Oroscopo del 30 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): una soluzione.

Giornata in cui mirate solo alla tranquillità. Volete prendervela comoda e in effetti ne avete un gran bisogno. Forse volete stare per conto vostro.

Non ultimo per risolvere un problema. Non avendo una soluzione, vorreste avere una via di fuga ma avete capito che eluderlo non serve a niente.

Amore: in coppia, l’accordo è latitante. Soli: di chi vi corteggia oggi vedete solo i difetti. Paura dell’amore?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com