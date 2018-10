Oroscopo Bilancia domani 4 ottobre 2018. Caterina Galloni: un colpo di fortuna...

Oroscopo del 4 ottobre 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia: un colpo di fortuna…

E’ una giovedì splendido, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, che riguardi voi o una persona cara, i pianeti mettono in luce il reciproco aiuto. Non è escluso, inoltre, che arrivi una proposta di lavoro o che pensiate, se siete autonomi, di ingrandire l’azienda. E’ una giornata in cui accadranno eventi positivi, ci sarà un colpetto di fortuna!

La Bilancia nel 2018

Un 2018 impegnativo ma, attenzione, non va inteso in chiave negativa: se Saturno e Plutone testano la vostra resistenza, la pazienza e la determinazione, a sostenervi ci sono comunque Giove e Nettuno. E due lunghi anelli di sosta di Mercurio e Marte, suoneranno l’ora della riscossa, avrete una forza eccezionale. Nel lavoro, un approccio più realistico vi consentirà di operare una positiva trasformazione. E’ tempo ormai di pensare ai vostri interessi, equilibrare i rapporti, in particolare quelli in cui date molto ma in cambio, ricevete poco o niente. Se dovete, non esitate a rivendicare una promozione o lanciare un progetto: avete ampie possibilità di ricevere una risposta positiva! Denaro: la gestione molto oculata delle spese, ma non sarà un sacrificio, vi ripagherà a fine anno e potrete concedervi un investimento, un’auto nuova, l’acquisto di una casa. L’amore: comprensione a tutto campo con il partner, la relazione si arricchisce di nuovi aspetti. Soli, forse l’amore non sarà una priorità ma ciò non vi impedirà di flirtare o vivere storie simpatiche. Forma psicofisica: in alcuni momenti dell’anno risentirete della fatica, delle tensioni: ricaricate regolarmente le batterie!