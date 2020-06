Oroscopo Bilancia 5 giugno 2020. Caterina Galloni: il progresso

Oroscopo del 5 giugno 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): il progresso.

Qualunque cosa nasca o si sviluppi con l’odierna Luna Piena, è mirata a farvi progredire, anche se inizialmente potreste pensare che vi rallenti.

Le cose andranno bene, per cui non date peso a eventuali critiche di colleghi o familiare. Evitare di reagire alle provocazioni. Ignorateli!

Amore: in coppia, tenete presente che le decisioni vanno prese in due. Soli: zero intenzione di conquistare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com