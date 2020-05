Oroscopo Bilancia 5 maggio 2020. Caterina Galloni: grintosi

Oroscopo del 5 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): grintosi.

La Luna nel vostro segno è in armonia con Marte. Che grinta! Non ne farete passare una e poco importa se non sarete amabili. Non è grave.

Ditevi che l’importante è che non vi pestino i piedi, che vi ignorino o mostrino indifferenza nei vostri confronti con l’intento di sminuirvi.

Amore: in coppia, il partner dimostrerà quanto vi ama e vi desidera. Soli: un’avventura si trasforma in vero amore!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com