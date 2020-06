Oroscopo Bilancia 7 giugno 2020. Caterina Galloni: giornata di relax

Oroscopo del 7 giugno 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): giornata di relax.

La casa oggi vi sembrerà un rifugio, soprattutto se nei giorni scorsi avete corso a destra e a sinistra. Avete solo voglia di rilassarvi.

Godere della compagnia delle persone care. Eventualmente risolvere con dolcezza alcune incomprensioni. Lontani dal trambusto del mondo esterno.

Amore: in coppia, dire sempre sì non è una buona cosa (per voi). Soli: voglia di sentirvi amati e desiderati!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com