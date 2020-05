Oroscopo Bilancia 7 maggio 2020. Caterina Galloni: una decisione

Oroscopo del 7 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): una decisione.

Le questioni di denaro, come per l’Ariete, sono in primo piano. Non riuscite a prendere una decisione riguardante una spesa o un investimento.

Detestate decidere in fretta ma nei prossimi giorni potreste essere obbligati. Forse si tratterà di un’occasione che va acchiappata al volo.

Amore: in coppia, dichiarate il vostro amore al partner! Soli: flirt quanti ne volete. Niente storie serie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com