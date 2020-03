Oroscopo Bilancia 7 marzo 2020. Caterina Galloni: chiudere un capitolo

Oroscopo del 7 marzo 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): chiudere un capitolo.

Pentiti per come avete risolto una situazione del passato e non pensate al altro? E’ arrivato il momento di esaminarla ulteriormente così da sbarazzarvene per sempre.

L’atteggiamento è forse dovuto al fatto che siete troppo sensibili alle emozioni degli altri, non vi piace provocare turbamento anche quando è inevitabile. Soffermarvi sui pro e i contro non è d’aiuto, per cui è meglio chiudere il capitolo e andare avanti.

Amore: in coppia, al partner darete splendide prove d’amore! Soli: un incontro rappresenta l’opportunità per ripartire da zero e cambiare la vostra vita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com