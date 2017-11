Oroscopo Bilancia del 1 dicembre 2017

Oroscopo del 1 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

tutto è leggero…

Il Sole in Sagittario ha già tolto un peso dalle vostre spalle e ora Venere nello stesso segno, vi offre un periodo in cui tutto sarà leggero e dolce come lo zucchero filato, ci saranno nuove conoscenze (anche amorose per chi è solo). Le vibrazioni che invia il vostro pianeta governatore, vi aiuteranno a superare qualsiasi, eventuale, difficoltà. Sarete in armonia con voi stessi, chi vi circonda e in coppia sarete più complici di sempre.

