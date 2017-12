Oroscopo Bilancia del 1 gennaio 2018

Oroscopo del 1 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

crescere e migliorare la vita…

Buon Anno, Bilancia! Acquisto, vendita, trasloco, ristrutturazione: tutto ciò che riguarderà la casa e la famiglia, nel 2018 sarà in primo piano e, talvolta, potrebbe scatenare delle preoccupazioni ma il vostro è un segno che facilmente si preoccupa per cui, non sarà una novità! Sarete in grado di affrontare tutto, il desiderio di crescere, migliorare la vostra vita – anche per quanto riguarda il lavoro, la carriera – è presente, l’importante sarà agire in modo riflessivo…

