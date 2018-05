Oroscopo Bilancia del 1 giugno 2018

Oroscopo del 1 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

eccessivamente sensibili ma…

Il vostro segno è governato da Venere e la rapida dissonanza odierna con la Luna, vi rende più emotivi, eccessivamente sensibili. In poche parole, non saprete proteggervi da alcune sensazioni che rischiano di essere un po’ destabilizzanti ma che, fortunatamente, sono passeggere. Per cui, non attribuite loro un’importanza che a quanto pare è inesistente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com