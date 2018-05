Oroscopo Bilancia del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

appianare le tensioni…

Mercurio in Ariete vi invita a trattare, ad appianare le tensioni e la diplomazia vi sarà molto utile. Avete questo dono dalla nascita e sapete bene come fare per sistemare le cose e, all’occorrenza, anche a mettere pace tra le persone! Terza decade: in questo momento, per voi è difficile trovare il modo di conciliare le vostre attività, siete oberati!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]