Oroscopo Bilancia del 10 marzo 2018

Oroscopo del 10 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

critiche irritanti ma al contempo…

Ci sono le energie astrali giuste per coltivare una nuova amicizia. La Luna in Capricorno, indica che avete bisogno di familiarità e benessere. Ma la dissonanza tra Mercurio-Saturno, fa al contempo pensare che – per tutto marzo – in famiglia, col partner o un socio, un argomento sarà tirato in ballo più volte. Potrebbero esserci delle critiche, la sensazione di essere impantanati e limitati… Per quanto possano sembrarvi irritanti, le critiche vi spingeranno a cambiamenti utili.

