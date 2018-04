Oroscopo Bilancia del 11 aprile 2018

Oroscopo del 11 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

inutili fardelli mentali…

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

Circola un po’ di confusione, siete indecisi… Tornate sulla Terra e concentratevi per liberarvi di questi inutili fardelli mentali! E se con il partner avete la sensazione di non essere in sintonia, probabilmente c’è bisogno solo di alcune modifiche, soprattutto se si tratta di aspettative reciproche! Terza decade: se qualcosa non va, vita privata o lavorativa, analizzate la situazione accettando la vostra parte di responsabilità!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]