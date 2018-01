Oroscopo Bilancia del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un boccone amaro…

Un boccone amaro da ingoiare? E’ possibile che non sia così ma certamente le conversazioni, con Mercurio in Capricorno fino al 31 gennaio, non saranno simpatiche e la cosa migliore per voi sarà quella di non accendere le discussioni e spiegare le cose con calma. Ma la presenza di Giove in Scorpione, scatena una voglia matta – che si tratti di abitudini o atteggiamenti – di non mollare la presa…

