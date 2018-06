Oroscopo Bilancia del 11 giugno 2018

Oroscopo del 11 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un’idea brillante per…

Ad accompagnarvi, oggi c’è una bella energia che vi consente di risolvere problemi pratici e, perché no?, partorire un’idea brillante per fare soldi. Mercoledì, Venere entrerà in Leone e insieme al Novilunio in Gemelli, lo stesso giorno, vi accorgerete che le cose andranno molto meglio! Terza decade: sforzatevi di cambiare ciò che non va nella relazione d’amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com