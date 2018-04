Oroscopo Bilancia del 12 aprile 2018

Oroscopo del 12 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

i problemi tendono a svanire…

Il sestile Venere-Nettuno odierno è particolarmente utile a ispirare l’amore per il vostro lavoro, nei rapporti con il prossimo. Ma non solo, i problemi recenti tendono a svanire poiché invece di insistere per trovare una soluzione, siete disposti a lasciare che le cose si snodino al ritmo naturale. Infine, sappiate che la vostra gentilezza è preziosa per chi vi circonda.

