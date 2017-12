Oroscopo Bilancia del 12 dicembre 2017

Oroscopo del 12 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

le cose vanno per le lunghe ma…

Ben serviti dai pianeti e potrebbe arrivare una proposta di lavoro interessante. Il problema è che potrebbe andare per le lunghe e voi, non crederci più… Sarebbe un errore: tornerà alla ribalta la prima settimana di gennaio! Per cui, se prima di allora non avrete notizie non vuol dire necessariamente che è andato tutto all’aria! Prima decade: dovrete trovare la soluzione a un problema.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]