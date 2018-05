Oroscopo Bilancia del 12 maggio 2018

Oroscopo del 12 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una situazione imbarazzante che…

Atmosfera tesa, probabilmente perché non potrete ignorare una situazione imbarazzante che riguarda una persona cara. Ma permettere alle emozioni di prendere il sopravvento, vi farà correre il rischio di trovarvi coinvolti in un conflitto e non vi farà bene. Cercate di avere un atteggiamento distaccato. Prima decade: continuate a essere ragionevoli sul fronte spese.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com