Oroscopo Bilancia del 13 dicembre 2017

Oroscopo del 13 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

smentire chi dice…

Giornata ideale per lanciarvi in una spesa personale o per una persona cara. Occhio, in ogni caso, agli acquisti impulsivi, non sarebbe da voi ma forse lo farete per smentire chi dice che siete eterni indecisi… Ma perché andare contro il vostro modo di essere? Meglio accettare anche questo lato della personalità. Seconda decade: un incontro vi lascerà un’ottima impressione.

