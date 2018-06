Oroscopo Bilancia del 13 giugno 2018

Oroscopo del 13 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

contenti di voi…

Venere entra in Leone, fino al 9 luglio, scatena ottimismo, e non avrete alcuna difficoltà a farvi apprezzare e amare. Amicizia o amore, rimarrete piacevolmente sorpresi e inteneriti… Pioveranno complimenti, realizzerete che avete raggiunto un obbiettivo e sarete contenti di voi! Se vi frulla per la mente un’idea di tipo commerciale, cercate di concretizzarla!

