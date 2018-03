Oroscopo Bilancia del 13 marzo 2018

Oroscopo del 13 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

difendervi o attaccare…

Rispetto ai giorni scorsi siete più forti e coraggiosi, affrontate colleghi o un socio e farete capire che anche voi avete dei limiti! Spesso lasciate che gli altri li oltrepassino ma non dovrà più essere così… E’ ciò che vi suggerisce Saturno mettendovi di fronte a situazioni in cui dovete difendervi o attaccare: e accadranno fintanto che non avrete capito che è necessario essere un po’ più orgogliosi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]