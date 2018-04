Oroscopo Bilancia del 14 aprile 2018

Oroscopo del 14 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

se avete qualcosa da dire…

La congiunzione Luna-Mercurio odierna, vi vedrà lanciati in una discussione con il partner o una persona cara. Sappiate che comunque vi daranno torto! Vi troverete di fronte a una persona più forte e che, rispetto a voi, imporrà le sue idee con facilità. Sarete proprio voi, infatti, che non metterete dei limiti per timore di un conflitto. Non fatevi schiacciare e se avete qualcosa da dire procedete, senza preoccuparvi di ciò che pensa l’altro!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]