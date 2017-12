Oroscopo Bilancia del 14 dicembre 2017

Oroscopo del 14 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

sotto pressione ma…

Momenti di tensione ma solo perché, senza un reale motivo, andate troppo di fretta! A volte vi mettete sotto pressione e non ce ne sarebbe davvero bisogno… Per cui, relax, fate le cose con calma. E non è escluso che un’opportunità, in passato persa o scartata, oggi torni a bussare alla vostra porta: prendetela al volo, sicuramente scoprirete che ne vale la pena.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]