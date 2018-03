Oroscopo Bilancia del 14 marzo 2018

Oroscopo del 14 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

molto convincenti…

Se avete qualcosa da proporre, ad esempio un’idea da vendere, questo mercoledì è ideale. Sarete molto convicenti! Potrebbe, tuttavia, essere anche il contrario: qualcuno potrebbe convincervi ad acquistare qualcosa o a cambiare idea rispetto a una situazione. In questo caso cercate di non farvi influenzare: è giudicando con distacco, per contro vostro, che risolverete.

