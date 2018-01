Oroscopo Bilancia del 15 gennaio 2018

Oroscopo del 15 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un raggio di sole…

Sole e Venere, da giovedì, entreranno in Acquario e vi sentirete decisamente meglio! Attualmente, vita lavorativa o personale, chiedono molto, in alcuni momenti vi sembra di non avere tregua ed è comprensibile, eppure tanto impegno potete star certi che porterà i suoi frutti! Seconda decade: possibile il ritorno di una persona del passato.

