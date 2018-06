Oroscopo Bilancia del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

Nel fine settimana, in primo piano ci sono amicizia, solidarietà, reciproco sostegno, con una menzione speciale per i nati i primi di ottobre che sono iperattivi, pronti a farsi in quattro per dare una mano! La capacità di aiutare chi vi circonda è decuplicata e vi prenderete cura più di loro, in particolare delle persone care, che di voi stessi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com