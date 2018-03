Oroscopo Bilancia del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

paragonarvi agli altri e…

Non potrete fare a meno di paragonarvi agli altri e la tendenza odierna sarà quella di pensare che siete peggiori di loro… E’ uno degli effetti della dissonanza di Saturno in Capricorno, avvertita soprattutto dalla prima decade: dalla fine del 2017 non va tutto liscio. Potreste aver rinunciato ad alcune abitudini, cose radicate nel tempo e che ora vanno abbandonate per lasciare posto al nuovo.

