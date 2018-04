Oroscopo Bilancia del 16 aprile 2018

Oroscopo del 16 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

l’inaspettato ma…

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

Potete aspettarvi l’inaspettato ma accoglietelo a braccia aperte! I prossimi giorni, infatti, potrebbero dare il via a un’amicizia o a una storia d’amore oppure incoraggiarvi a portare un rapporto affettivo o lavorativo a un altro livello, farlo diventare più solido (anche se chiederà un po’ d’impegno). Prima decade: una discussione da pari a pari con il partner o un socio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]