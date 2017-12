Oroscopo Bilancia del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

stanchi ma soddisfatti…

Un buon fine settimana, forse un po’ stancante poiché correrete a destra e a sinistra ma… non avrete alternative. Parliamo dei contatti che avrete o le persone che incontrete, di eventuali acquisti e tutto andra per il meglio, alla velocità della luce! Seconda decade: qualunque cosa facciate, avrete la sensazione di spendere troppo ma, forse, perché una persona cara vi ha rimproverato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]