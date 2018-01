Oroscopo Bilancia del 16 gennaio 2018

Oroscopo del 16 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una svolta…

Probabilmente avete investito parecchie energie per far funzionare qualcosa, in particolare se riguarda la casa di proprietà o questioni strettamente personali, in questo momento potrebbe esserci una svolta. La perseveranza sarà premiata e si aprirà la strada a un concreto progresso. Terza decade: è arrivato il momento di cambiare la visione che avete della coppia e, in generale, della relazione con il partner.

