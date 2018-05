Oroscopo Bilancia del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

storie romantiche…

Marte in Acquario, fino al 12 agosto, per il vostro segno è un ottimo passaggio: vi regala belle energie ma non solo, lungo il percorso incontrerete meno ostacoli e potreste ritrovare una perfetta sintonia con chi vi circonda. Ci saranno incontri d’amore, storie romantiche o basate sull’attrazione sessuale e voi, manco a dirlo, sarete al settimo cielo… Un solo consiglio: in qualsiasi situazione lavorativa o personale, prendete sempre in considerazione eventuali rischi, non andate allo sbaraglio!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com