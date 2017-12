Oroscopo Bilancia del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

sempre molto impegnati…

Come ieri, è una giornata frenetica, siete molto impegnati: risucchiati da chi vi circonda, molto sollecitati, ricevete parecchi inviti e, in più, avete programmato anche diverse cose da fare, probabilmente collegate alle prossime festività, ai regali da acquistare. Vorreste fare contenti tutti ma ricordate di rispettare la somma che avete deciso di spendere!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]