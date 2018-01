Oroscopo Bilancia del 17 gennaio 2018

Oroscopo del 17 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un nuovo equilibrio…

Saturno vi spinge a riflettere, così come Plutone e altri pianeti: può essere un’opportunità per trovare un nuovo equilibrio e stare bene con voi stessi. Se, al momento, vita quotidiana o altre situazioni, state opponendo resistenza, i passaggi v’invitano ad accettare i problemi e non a contrastarli! Terza decade: potreste, dopo mesi o forse un anno, finalmente voltare pagina rispetto al rapporto di coppia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]