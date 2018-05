Oroscopo Bilancia del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

i guadagni lievitano…

Urano in Toro al vostro segno annuncia una notevole evoluzione nelle finanze, grazie ad alcune operazioni di grandi dimensioni che faranno lievitare i guadagni. Per alcuni Bilancia può trattarsi di un lavoro in cui fate delle grosse vendite, ad esempio, oppure ben remunerato. Ed è possibile che finalmente, dopo anni in cui il pianeta ha destabilizzato la vita affettiva, troviate sicurezza e stabilità.

