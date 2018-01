Oroscopo Bilancia del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

amore a tutto campo…

Venere in Acquario, al vostro segno annuncia amore a tutto campo: prima di tutto, vorrete bene a voi stessi e la conseguenza sarà che attrarrete gli altri come per magia… Il potere di seduzione sarà un’arma potente ed è difficile che una persona possa resistervi. Ma non solo: se desiderate un figlio – fino al 10 febbraio – è un ottimo momento o, ancora, avrete l’occasione di essere orgogliosi di un figlio!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]