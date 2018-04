Oroscopo Bilancia del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

avere meno responsabilità…

Desiderio di evadere, di una vacanza ma soprattutto, avere meno responsabilità… In questo momento tutto vi sembra un peso, avete voglia di maggiore leggerezza! Non è escluso, tuttavia che dobbiate investire parecchie energie in un lavoro complicato ma che, al contempo, potrebbe garantirvi un passo avanti nella carriera.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]