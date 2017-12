Oroscopo Bilancia del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

le tensioni scemano…

Il novilunio di ieri era favorevole e le tensioni che segnano il rapporto di coppia o un’associazione, in questo momento stanno scemando. Potreste anche trovare un’idea per risolvere il problema e i risultati non si faranno attendere. Seconda decade: a partire da sabato, potreste spostarvi per incontrare alcune persone care, amici o familiari.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]