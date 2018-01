Oroscopo Bilancia del 19 gennaio 2018

Oroscopo del 19 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

attirate l’attenzione…

Sotto i riflettori, attirate l’attenzione in modo positivo! Tuttavia, per molte Bilancia, non un momento facile per quanto riguarda il rapporto di coppia o con un socio: entrambi sembrano difficili da gestire… Sognate di riprendere la vostra libertà ma al contempo, l’idea di rimanere soli vi fa orrore: avete davanti ancora qualche mese per decidere.

