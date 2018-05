Oroscopo Bilancia del 19 maggio 2018

Oroscopo del 19 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

il meglio di voi stessi…

Venere sbarca in Cancro, fino al 13 giugno sarà nel vostro settore della carriera, della reputazione: i rapporti lavorativi andranno alla grande ma non solo, attraverso il lavoro potreste stringere nuove amicizie. Nel corso del transito, il boss o i superiori vi terranno in grande considerazione e ci sarà chi vi sosterrà, vi sponsorizzerà, darà la sua approvazione. Darete il meglio di voi stessi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com